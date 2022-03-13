На Донбасі воїни стримують супротивника, зазначив радник очільника Офісу президента.

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович зазначає, що противник зосереджує свої зусилля на наступні на українські сили оборони в зоні проведення Операції об'єднаних сил.

Про це він сказав у своєму відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі Офісу президента України.

"Противник визначився з напрямками основних зусиль і зосереджує свої зусилля на наступні на наші сили оборони в зоні ООС. Але ми стримуємо його, наносимо потужних ударів у відповідь. Так сьогодні вночі була знищена значна кількість "живої" техніки і сили противника в Херсонські області", - зазначив Арестович.

Він додав, що Маріуполь, Харків, Чернігів, Суми та Київщина тримаються.

"Переважно, на півночі і в районі Харкова противник зупинений і зараз здійснює заходи до перегрупування, підтягування сил. І активних бойових дій в теперішній час не проводить", - сказав радник керівника ОП.

Крім того, повідомив він, українські війна нанесли по противнику нічних ударів: артилерійських та авіаційних.

"Противник вдався до ударів у відповідь. Зокрема, в районі Львівщини. Стратегічні російські літаки, за попередніми даними, нанесли з акваторії Чорного моря удар крилатими ракетами. Зараз обстановка з'ясовується", - сказав Арестович.

В цілому, наголосив він, ситуація контролюється воєнно-політичним керівництвом України.

"Здійснюються дипломатичні зусилля, здійснюються гуманітарні зусилля для евакуації мирних мешканців з оточених міст", - підсумував радник керівника ОП.

Нагадаємо, 12 березня стало відомо, що бої ведуться вздовж всієї лінії розмежування в зоні ООС. Також повідомлялося, що Збройні сили України відійшли з Волновахи Донецької області.

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