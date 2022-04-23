Російські військові за минулу добу посилили наступальні дії. Водночас, жодного прогресу досягнути їм не вдалося.
Як зазначають у розвідці Британії, українські захисники продовжують титанічно боротися з противником.
Наголошується, що російським військам не вдалося досягнути значних успіхів за останню добу. Причиною цього є вдалі українські контратаки, які буквально перешкоджають ворогові.
Також повітряні та морські сили Росії не змогли встановити контроль у жодній із галузей. Це стало можливим завдяки ефективності протиповітряної та морської оборони України.
Продовжуються також запеклі бої за Маріуполь. У розвідці зазначають, що це сповільнює прогрес російських загарбників у прагненні захопити територію усього Донбасу.
Раніше стало відомо, що російська армія закінчує перегрупування військ і по всіх напрямках намагається визначити найбільш вразливі місця ЗСУ, щоб почати широкомасштабний наступ і закріпити свій успіх, насамперед у Донецькому операційному районі.
Росія публічно заявила, що під час "другої фази" війни проти України планує повністю окупувати Донбас і південь України. Контроль над Донбасом дозволить створити сухопутний коридор в окупований Крим і "впливати на життєво важливі об'єкти ЗСУ".
Очільник голови ОП Андрій Єрмак відреагував на озвучені цілі РФ, зауваживши, що попередні плани окупантів зруйнували українська армія та народ.