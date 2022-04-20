Тривають авіаційні удари по інфраструктурі Маріуполя, ворог здійснює штурмові дії в районі морського порту та заводу "Азовсталь".

Російські окупанти намагаються продовжувати наступ у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що противник активізував застосування оперативно-тактичної авіації та ведення повітряної розвідки. Він завдає систематичних авіаційних ударів по військових та цивільних об'єктах, зокрема застосовує літаки дальньої авіації.

На Волинському і Поліському напрямках ворог активних дій не проводив. Зберігається імовірність ракетних ударів підрозділами повітряно-космічних сил збройних сил Росії по об'єктах військової та цивільної інфраструктури на території України з використанням аеродромної мережі та повітряного простору Білорусі.

На Сіверському напрямку ознак формування противником наступального угруповання не виявлено. Охорона спільної з Україною ділянки кордону здійснюється підрозділами ворога у посиленому режимі.

На Слобожанському напрямку окупанти посилюють угруповання армійської авіації поблизу Державного кордону України. На території Бєлгородської області завершено обладнання вертолітних злітно-посадкових майданчиків, де зосереджено понад 90 ударних і багатоцільових вертольотів.

"Ворог продовжує часткове блокування Харкова, намагається здійснювати вогневе ураження підрозділів наших військ та об'єктів критичної інфраструктури", - мовиться у дописі.

Крім того, противник здійснив перегрупування військ на Ізюмському напрямку.

"В районі населеного пункту Дібровне противник проводив наступальні дії, має частковий успіх. В районі населеного пункту Стара Гнилиця наступ успіху не мав, в результаті вогневого ураження ворог зазнав втрат та відійшов. Крім того, не мала успіху спроба взяття під контроль населеного пункту Довгеньке. Противник з втратами відступив. Як особливість, відзначено дії ворога на зазначеному напрямку у військовій формі українського зразка", - наголосили у Генштабі.

Підрозділи окупантів продовжують поповнювати запаси матеріально-технічних засобів з території Російської Федерації.

"Триває перекидання додаткових підрозділів окупантів. Так, на залізничній станції "Куп'янськ-Сортувальний" зафіксовано розвантаження ешелону з озброєнням та військовою технікою та переміщення артилерійських підрозділів", - зазначається у повідомленні.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник здійснює розвідку маршрутів висування та підготовку до подальших наступальних дій у напрямку населеного пункту Лиман та виходу на Слов'янськ з північного сходу.

"Ворог продовжує нарощувати угруповання військ на зазначеному напрямку. З території Російської Федерації переміщено підрозділи зі складу 90-ї танкової дивізії, 41-ї загальновійськової армії та 232-ї реактивної артилерійської бригади Центрального військового округу. Батальйонна тактична група зі складу 150-ї мотострілецької дивізії втратила боєздатність та виведена в район відновлення", - розповіли у Генштабі.

Також повідомляється, що ворог намагався закріпитися в західній і північно-західній частинах Рубіжного. "Зазнав невдачі. Здійснював штурмові дії в напрямку Новотошківське, успіху не мав", - йдеться у повідомленні.

Крім того, російські окупанти проводять штурмові дії в районі населеного пункту Попасна.

"Тривають авіаційні удари по інфраструктурі міста Маріуполя, ворог здійснює штурмові дії в районі морського порту та заводу "Азовсталь", - наголосили у Генштабі.

На Запорізькому напрямку, за підтримки вогню артилерії, противник відновив наступ на напрямку населеного пункту Темирівка.

На Південнобузькому напрямку артилерійські підрозділи ворога вели вогонь по позиціях наших підрозділів. Крім того, армійська та оперативно-тактична авіація противника здійснювала вогневе ураження окремих об'єктів.

Крім того, ворог намагався продовжити ведення штурмових дій у напрямку населеного пункту Олександрівка, успіху не мав.

Раніше повідомлялося, що на цьому етапі війни у битві за Донбас Росія має кілька цілей, які вона намагатиметься реалізувати: захоплення Донбасу, забезпечення сухопутного коридору в Крим, захоплення Херсонської області для забезпечення поставок прісної води в Крим і захоплення додаткових територій, які можна було б використовувати як буфер або козир в переговори.

Вас також можуть зацікавити новини: