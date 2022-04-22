Очільник ОП нагадав, що українська армія вже зламала попередні плани окупантів.

Очільник голови Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на озвучені цілі Російської Федерації в Україні. Він зауважив, що попередні плани окупантів зруйнували українська армія та народ.

Про це він написав у Telegram.

"Росія озвучила свій план на другу фазу війни. Вони думають, що можуть захопити Донбас і Південь України, розраховуючи на економічний тиск нашої держави. У нас є власні сценарії захисту України і хочу нагадати, що чимало планів кремля вже були зруйновані роботою нашої армії та народу", - заявив Єрмак.

Він також наголосив, що це війна за Свободу і Україна переможе.

Нагадаємо, що Росія публічно заявила, що під час "другої фази" війни проти України планує повністю окупувати Донбас і південь України. Контроль над Донбасом дозволить створити сухопутний коридор в окупований Крим і "впливати на життєво важливі об'єкти ЗСУ".

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