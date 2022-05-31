Українські захисники запевняють, що відплатять кожному, хто посягне на нашу землю.

Українські артилеристи з 93-ї ОМБр Холодний Яр продемонстрували, як на БМ-21 нищать російських окупантів, їх техніку та позиції.

Фото з передової розмістили в Facebook Міноборони України.

""Старий-добрий" "Град" щедро "насипає" російським загарбникам. В полях, де мала б рости зернова культура, доводиться збирати "врожай" зі спалених бойових машин та особового складу противника", - йдеться в повідомленні.

Холодноярці запевняють, що відплатять кожному, хто посягне на нашу землю.

Напередодні українські захисники з 45 окремої артилерійської бригади ЗСУ, показали свій звичайний робочий день на передовій фронту.

"Пропонуємо Вам нашу нову рубрику – "Чистий четвер". Кожного тижня ми будемо заїжджати до одного з наших передових підрозділів і робити відео та фоторепортаж про їх життя. Сьогодні пропонуємо Вашій увазі відеорепортаж цього тижня", - йдеться у повідомленні.

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