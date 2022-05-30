Воїни зауважують, що "підсмажили" й кількох окупантів, які пересувалися на знищенній техніці.

Воїни 30 окремої механізованої бригади ім. князя Острозького потужно вдарили по ворожій БМП. Здетонував боєкомплект.

Відео атаки з'явилося у Facebook бригади.

"Феєричне знищення ворожого БМП з повним боєкомплектом та підсмаженими рашистами! Демілітаризація росіян триває", - зазначили воїни.

На кадрах видно, як ворожа техніка впевнено рухається вдовж посадки. Згодом її розриває влучним ударом. Воїни зазначають, що в БМП був повний боєкомплект. Він здетонував.

Раніше артилеристи 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу потужно вдарили по позиціях російських окупантів в одній з південних областей України. Знищена техніка також була оснащена повним боєкомплектом.

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