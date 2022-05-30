Військові за допомогою артилерії завдають ударів по позиціях російських окупантів.

Щодня Збройні сили України виборюють незалежність для кожного клаптика окупованої російськими загарбниками землі.

Так, українські захисники з 45 окремої артилерійської бригади ЗСУ, в Facebook показали свій звичайний робочий день на передовій фронту.

"Пропонуємо Вам нашу нову рубрику – "Чистий четвер". Кожного тижня ми будемо заїжджати до одного з наших передових підрозділів і робити відео та фоторепортаж про їх життя. Сьогодні пропонуємо Вашій увазі відеорепортаж цього тижня", - йдеться у повідомленні.

Раніше, як писав УНІАН, українські артилеристи 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади потрапили в пункт дислокації командного складу одного з підрозділів російської армії. Українським захисникам було достатньо одного пострілу для точного удару. Його українські військові здійснили з відстані понад 20 кілометрів, використавши для цього гаубицю зразка НАТО.

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