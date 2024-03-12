За словами Гуменюк, минулої доби ворог зміг провести один штурм українського плацдарму.

Сили оборони продовжують тримати плацдарм на лівому березі Херсонської області в районі населеного пункту Кринки, повідомила в ефірі телемарафону начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Вони вже заявляли, що зачищали Кринки, але не уточнили – від кого саме. Насправді плацдарм ми продовжуємо утримувати, в надзвичайно важких умовах працюють наші підрозділи. Вдається тримати позиції та працювати над розширенням плацдарму. Ворог не полишає спроб штурмів, хоч вони й невдалі і без підтримки бронетехніки. Минулої доби ворог спромігся на один такий штурм силами до відділення, без бронетехніки і знову мав потужні втрати, повернувся на вихідні позиції", – зазначила Гуменюк.

Крім того, речниця додала, що керівництву РФ стає все складніше знайти людей для штурму українського плацдарму на Херсонщині.

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"Вони дві доби не проводили штурми, одну добу спромоглися на чотири і потім зібрали сили лише на один, це знову говорить про те, що їм потрібна чергова ротація. Вони проводять для того, щоб люди, прибувши на лінію бойового зіткнення, були необізнані в ситуації і готові піти фактично на загибель, оскільки такі штурми для них коштують 70% особового складу", – каже Гуменюк.

На запитання, який контингент відправляє РФ для штурму українських позицій на цьому напрямку, речниця відповіла: "Ми побачили там вже різний контингент, були й елітні підрозділи: десантно-штурмові, берегова охорона, морська піхота, були й звичайні від "Штром Z", це були зовсім м'ясні штурми. Були нещодавно й лише зібрані мобілізовані й обкатані одним полігоном, ненавчені. Яка жива сила збирається, ту й кидають".

Російсько-українська війна триває: що варто знати

Раніше Гуменюк повідомила, що РФ шукає креативні рішення в Чорному морі. Але навіть попри пасивність російських кораблів, рівень небезпеки з моря зараз оцінюється як "високий".

Зранку стало відомо, що легіон "Свобода Росії", РДК і Сибірський батальйон зайшли до Курської та Бєлгородської областей РФ у рамках спільної операції. У ГУР повідомили, що військові діють як самостійні підрозділи, оскільки складаються з громадян РФ, хоч і воюють на боці України.

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