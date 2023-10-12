Уражено пункт управління та дев'ять артилерійських засобів противника.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження російських окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні. "Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще два - по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління та дев'ять артилерійських засобів противника", - йдеться у повідомленні.

Також в Генштабі поінформували, що протягом доби ворог завдав два ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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Цієї доби на Куп’янському напрямку українські воїни відбили 4 атаки ворога в районі Синьківки та 8 атак біля Іванівки Харківської області. Сили оборони відбили 4 атаки ворога в районі Макіївки Луганської області, та в районі Серебрянського лісництва Донецької області. На Авдіївському напрямку наші захисники мужньо тримають оборону, відбили 7 атак ворога в районі Авдіївки та ще 7 атак неподалік Ласточкиного, Тоненького, Первомайського, Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили близько 10 атак ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. На Запорізькому напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного.

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