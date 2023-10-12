Протягом доби ворог атакував на декількох напрямках ділянки фронту.

Протягом доби українські захисники відбили на Авдіївському напрямку 14 атак російських окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Зазначається, що протягом доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень.

"На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 4 атаки ворога в районі Синьківки та 8 атак біля Іванівки Харківської області. На Авдіївському напрямку наші захисники мужньо тримають оборону, відбили 7 атак ворога в районі Авдіївки та ще 7 атак неподалік Ласточкиного, Тоненького, Первомайського, Невельського Донецької області. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Новокалинове, Керамік, Степове, Авдіївка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Степове, Авдіївка, Первомайське Донецької області", - йдеться у повідомленні.

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На Мар’їнському напрямку, як заявили в Генштабі, протягом доби Сили оборони успішно відбили близько 10 атак ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

На Лиманському напрямку, як мовиться у зведенні, ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Невське, Білогорівка, Новолюбівка, Серебрянське лісництво Луганської області та Спірне, Веселе, Сіверськ Донецької області. Сили оборони відбили 4 атаки ворога в районі Макіївки Луганської області, та в районі Серебрянського лісництва Донецької області.

Крім того, на Бахмутському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Оріхово-Василівка, Іванівське, Кліщіївка, Часів Яр Донецької області. На Шахтарському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів біля Новомихайлівки, Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

"На Запорізькому напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області. Окупанти завдали авіаційного удару біля Новоданилівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема, Малинівка, Оріхів, Новоандріївка, П’ятихатки, Степове Запорізької області. На Херсонському напрямку ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Антонівка, Херсон, Білозерка Херсонської області та Очаків Миколаївської області", - зазначили в Генштабі.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Як повідомляв УНІАН, противник активізував наступальні дії на Авдіївському напрямку. За добу на Авдіївському напрямку воїни Сил спеціальних операцій знищили вісім одиниць важкої техніки та десятки російських окупантів. Вході вдало проведених засідок, нальотів та успішної роботи екіпажів ударних БПАК 3-го полку ССО знищено п’ять ворожих танків, одну БМП, один БТР, один бронеавтомобіль "Тигр", десятки одиниць живої сили противника.

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