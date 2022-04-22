Демократично обрані президент та уряд продовжують перебувати при владі, а Збройні сили - стримувати наступ загарбників, наголосив американський лідер.

Президент США Джо Байден констатував, що російський диктатор Володимир Путін не зміг реалізувати свої загарбницькі амбіції української території.

Про це Байден написав у Twitter.

"Путіну не вдалося реалізувати свої грандіозні амбіції на полі бою. Президент Зеленський та його демократично обраний уряд залишаються при владі, а українські збройні сили, до яких приєдналися відважні українські громадяни, запобігли завоюванню Росією їхньої країни", - заявив Байден.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент США Джо Байден виступив з новою заявою щодо ситуації в Україні. За його словами, зараз Росія переорієнтувала компанію на захоплення нових територій на сході України.

За його словами, Україна отримає новий пакет військової підтримки на суму 800 мільйонів доларів і 500 мільйонів доларів економічної допомоги, а також анонсував програму для українських біженців.

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