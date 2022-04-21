Він заявив, що США продовжить надавати допомогу Україні.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден виступив з новою заявою щодо ситуації в Україні.

Трансляція велася на YouTube.

Байден заявив, що зараз Росія переорієнтувала компанію захоплення нових територій на сході України.

Він оголосив про пакет нової допомоги Україні на 800 мільйонів доларів. До нього увійдуть артилерійські системи, гаубиці та боєприпаси до них, тактичні дрони.

"США максимально швидко діють, щоб надати підтримку Україні у вигляді військової допомоги, яка потрібна для захисту своєї країни", - заявив Байден.

Він окремо акцентував увагу на тому, що повідомляється не про всю зброю, яку США передають в Україну. Також Штати продовжать надавати Україні розвіддані і виділять ще 500 мільйонів доларів економічної допомоги.

"Наша єдність дає чіткий сигнал Путіну – йому ніколи не вдасться окупувати всю Україну", – наголосив Байден.

Також він офіційно оголосив про заборону російським кораблям заходити до американських портів.

"Ми ніколи не поступимося і виступатимемо проти тиранії", - наголосив він.

Крім цього, США запустять програму "Об'єднуйтесь для України". Вона має дозволити українським біженцям емігрувати з Європи до США за прискореною процедурою.

Напередодні прес-секретар президента США Джен Псакі заявила, що він "з сумом або зі страхом" сприймає жахливі фотографії з України: "за народ України, за сім'ї, за дітей, за невинних мирних жителів, що знаходяться в зоні ризику".