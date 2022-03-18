За словами очільника області, загарбники частково увійшли у два міста.

Міноборони країни-окупанта поширює фейк про те, що Луганська область нібито вже повністю під їхнім контролем. Ця інформація не відповідає дійсності.

Про це заявив очільник Луганської ВЦА Сергій Гайдай.

"Я, очільник Луганської обласної військової адміністрації знаходжуся в Луганській області – це і є відповідь на те, що вони брешуть. Вони частково зайшли в Рубіжне і частково в Попасну. Сподіваюсь, що найближчим часом їх звідти виб'ють", - заявив Гайдай.

Він додав, що Кремінну, частину Рубіжного, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, частина Попасної, Гірське та Золоте контролює Україна.

Як повідомлялося раніше, внаслідок обстрілів населених пунктів Сєвєродонецьк та Рубіжне 2 людини загинули, 6 дістали поранення.

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