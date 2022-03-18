Понад 20 житлових будинків та об’єктів інфраструктури російські окупанти зруйнували в Сєвєродонецьку та Рубіжному за ніч.

Внаслідок обстрілів населених пунктів Сєвєродонецьк та Рубіжне 2 людини загинули, 6 дістали поранення

Про це голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив у Facebook.

За його словами, понад 20 житлових будинків та об’єктів інфраструктури російські окупанти зруйнували в Сєвєродонецьку та Рубіжному за ніч.

Гайдай уточнив, що увечері ворог обстріляв "Градами" старі райони Сєвєродонецька, внаслідок чого двоє людей загинули, четверо дістали поранення. Крім того, пошкоджено або зруйновано шість інфраструктурних об’єктів, два будинки, гаражі.

У Рубіжному за ніч є двоє поранених, сталося займання десятьох будинків та магазину.

О 5-й ранку росіяни знов відкрили вогонь по Сєвєродонецьку, Кремінній, Привіллю. Кількість жертв і руйнувань уточнюється.

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