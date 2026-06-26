Крим веде Путіна до поразки у війні, - The Telegraph

Окупований Крим - це ключовий символ путінського режиму, і без нього режим вже не виживе.

Без контролю над Кримом Росія не зможе виграти війну проти України, тож останні події на півострові роблять становище Володимира Путіна дедалі хиткішим. Таку думку висловив військовий експерт Геміш де Бреттон-Гордон у своїй колонці для The Telegraph.

Автор публікації нагадує, що Крим протягом багатьох років залишався головним символом зовнішньополітичних амбіцій Путіна. Саме анексію українського півострова диктатор подавав як свій найбільший здобуток за час владарювання. Однак нині, пише експерт, ситуація змінюється, а позиції Кремля слабшають не лише на фронті, а й у самій Росії.

Де Бреттон-Гордон зауважує, що українські удари безпілотниками та ракетами дедалі частіше досягають цілей в Криму та у глибині власної російської території, демонструючи слабкість її протиповітряної оборони. На цьому тлі місцеві жителі й туристи все активніше намагаються залишити півострів, який раніше вважався безпечним курортом.

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"Оголошення сьогодні надзвичайного стану в Криму стало значною політичною та військовою невдачею для Путіна", – наголошує автор.

У статті йдеться, що російська влада вперше фактично публічно визнала серйозність ситуації на півострові. Повідомляється про дефіцит пального, перебої з електропостачанням і зростання занепокоєння серед цивільного населення. Крім того, раніше після серії українських ударів російський Чорноморський флот був змушений відвести свої кораблі із Севастополя.

Експерт також нагадує, що після повномасштабного вторгнення у 2022 році саме Крим став одним із ключових логістичних центрів забезпечення російських військ на півдні України. Тому, якщо Україна й надалі позбавлятиме Росію можливості безпечно використовувати півострів як військову базу, це може мати серйозні наслідки для всієї воєнної кампанії Кремля.

"Стратегічна картина для Путіна погіршується. Здається, він не в змозі повністю захистити ані Москву, ані Крим - два місця, що мають величезне політичне та символічне значення. Його позиція зараз може бути більш крихкою, ніж будь-коли з часів заколоту "групи Вагнера". Чи призведе ця вразливість до значущих політичних змін, залишається невідомим, але це, безсумнівно, посилює тиск на Кремль, щоб той шукав вихід із дедалі більш дорогого конфлікту", - пише де Бреттон-Гордон.

Автор визнає, що на Заході існують занепокоєння, що наступник Путіна потенційно може бути ще гіршим. Але де Бреттон-Гордон вважає, що наврядчи в Росії знайдеться хтось більш зацікавлений у продовженні війни ніж людина, яка її розпочала.

"Будь-яке майбутнє керівництво успадкує ослаблену армію, напружену економіку та населення, яке все більше страждає від наслідків тривалого конфлікту. Тому стратегічне середовище, з яким зіткнеться наступник Путіна, ймовірно, буде дуже відрізнятися від того, яке він успадкував. Крим колись був символом піднесення Путіна. Він все ще може стати символом його падіння", - переконаний оглядач.

Ситуація в Криму

Як писав УНІАН, сьогодні в окупованому Криму та Севастополі запровадили режим надзвичайної ситуації регіонального рівня. Гауляйтер півострова Сергій Аксьонов заявив, що це потрібно для впорядкування фінансових та договірних відносин і спрощення процедури відшкодування збитків в умовах українських ударів.

"Губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв додав, що енергозабезпечення на півострові залишається складним, але ремонтні роботи тривають і влада сподівається відновити постачання найближчим часом.

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