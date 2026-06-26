У Криму та Севастополі запроваджено режим надзвичайної ситуації

Окупанти вже відкрито визнають, що не справляються з ситуацією.

У тимчасово окупованому Криму та місті Севастополь запроваджено режим надзвичайної ситуації регіонального характеру. Про це повідомив голова окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов.

За його словами, надзвичайний стан діє від сьогодні з 13.00.

"Цей режим запроваджено за погодженням з Михайлом Володимировичем Развожаєвим у Севастополі, ми діємо синхронно. Цей режим запроваджується з метою впорядкування фінансово-грошових, кредитних, договірних та інших відносин, а також з питань відшкодування збитків, тобто ця процедура теж має бути спрощена. Тому прошу ще раз усіх зберігати спокій і довіряти лише перевіреним джерелам інформації. Разом ми прорвемося", – сказав він.

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Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв розповів, що ситуація з енергозабезпеченням Кримського півострова залишається складною.

"Проводимо ремонтні роботи. Сподіваємося, що найближчої доби в Севастополі енергозабезпечення буде повністю відновлено. Проте наразі разом з Аксьоновим домовилися, що в наших регіонах вводимо надзвичайний стан, вводимо надзвичайну ситуацію регіонального рівня і в республіці, і в місті", – зазначив він.

Ситуація в Криму після візиту українських дронів

Як повідомляв УНІАН, у Криму продовжують відчуватися наслідки українських ударів по військовій та енергетичній інфраструктурі. У Севастополі відключення електроенергії, по всьому півострову обмежили продаж палива для населення, а дитячі літні табори тимчасово закрили.

Ситуація торкнулася й паливного забезпечення. Підконтрольна Росії адміністрація Криму оголосила, що паливо тимчасово продаватимуть лише державним установам.

У соцмережах мешканці півострова масово скаржаться на наслідки обмежень. Таксист Олександр звернувся до голови окупаційної адміністрації Сергія Аксьонова з питанням, як тепер утримувати сім’ю.

Водночас командувач Силами безпілотних систем України Роберт Бровді повідомив, що українські дрони сім разів атакували головну електроподстанцію Севастополя.

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