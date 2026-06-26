Без світла та пального: Крим занурився у невизначеність через удари України, - CNN

Після серії українських ударів по окупованому півострову російська влада запровадила обмеження на електропостачання та продаж пального.

В окупованому Росією Криму продовжують відчувати наслідки українських ударів по військовій та енергетичній інфраструктурі. У Севастополі запровадили відключення електроенергії, по всьому півострову обмежили продаж пального для населення, а дитячі літні табори тимчасово закрили, пише CNN.

За словами призначеного Кремлем губернатора Севастополя Михайла Развожаєва, у місті діють обмеження на споживання електроенергії.

"По всьому місту запроваджено обмеження", – заявив він, закликавши мешканців зменшити навантаження на енергомережу.

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Водночас командувач Сил безпілотних систем України Роберт Бровді повідомив, що українські дрони сім разів атакували головну електропідстанцію Севастополя.

У Криму бракує пального

Ситуація торкнулася й паливного забезпечення. Підконтрольна Росії адміністрація Криму оголосила, що пальне тимчасово продаватимуть лише державним установам.

Мешканка Севастополя розповіла журналістам, що на більшості заправок бензину вже немає:

"На заправках немає пального, але громадський транспорт все ще працює. Я встигла купити бензин, коли він ще був у продажу, але за значно вищою ціною".

У соцмережах жителі півострова масово скаржаться на наслідки обмежень. Таксист Олександр звернувся до глави окупаційної адміністрації Сергія Аксьонова із запитанням, як тепер утримувати сім'ю.

"Просто не буде грошей, щоб виплатити кредити – і скоро у нас не буде нічого їсти, ані можливості купити їжу", – написав він.

Підприємниця Діана зазначила, що її компанія, яка займається постачанням охолодженого м'яса птиці, не може працювати без дизельного пального.

"Наша продукція швидкопсувна. Ми постачаємо її до торговельних мереж і ринків по всьому півострову", – написала вона.

Ще одна мешканка Криму, Олеся, повідомила про транспортний колапс.

"Просто немає місця для більшої кількості пасажирів. Усім потрібно дістатися до роботи", – зазначила вона.

Дитячі табори закрили до осені

На тлі посилення українських ударів окупаційна влада також призупинила роботу всіх дитячих літніх таборів. Аксьонов оголосив, що вони не працюватимуть щонайменше до 1 вересня.

Місцеві жителі також повідомляють про різке збільшення кількості повітряних тривог та польотів безпілотників. Одна з мешканок Севастополя каже:

"Місто стало більш небезпечним".

Тепер вибухи та перехоплення безпілотників дедалі частіше відбуваються безпосередньо над містом, зазначає жінка.

Туристичний сезон в атмосфері невизначеності

Попри обмеження, туристична інфраструктура поки що продовжує працювати. Власниця гостьового будинку в курортному селищі Новий Світ розповіла, що відпочивальники все ще приїжджають, хоча атмосфера стала напруженішою.

"Гості продовжують приїжджати; море, пляжі, кафе, туристична інфраструктура працюють. Швидше, є невизначеність і підвищена увага до новин", – сказала вона.

Водночас у мережі з'являються відео із Сімферополя, на яких видно майже порожні вулиці та магазини. На одному із записів авторка говорить:

"Тут лише одна машина. Більше нічого немає, порожнеча".

В іншому відео місцевий житель показує порожні полиці супермаркету:

"Ми хотіли щось поїсти, але нічого не було. Полиці порожні".

Україна тисне на Росію

Останніми тижнями Україна активізувала удари по військовій та логістичній інфраструктурі окупованого Криму. За оцінками Києва, це має ускладнити постачання російських військ і змусити Кремль погодитися на переговори.

Президент Володимир Зеленський заявив, що операція на півострові є ретельно спланованою та "ретельно розрахована, щоб створити умови, які змусять Росію обрати мир".

Втім, російська політологиня Тетяна Станова вважає, що удари навряд чи змінять політичну позицію Кремля:

"Все, що ці удари зроблять, – це посилять антиукраїнські настрої в Росії. Вони навряд чи призведуть до політичних зрушень".

За її словами, кампанія України дає російському керівництву додатковий аргумент для пояснення населенню, чому війна триває.

Ситуація в Криму - головні новини

Як повідомляв УНІАН, поточний режим російського диктатора Володимира Путіна може не пережити вогневого та логістичного падіння тимчасово окупованого Криму. Таке переконання висловили відомі американські експерти з питань національної безпеки та військової розвідки Марк Тот і полковник у відставці Джонатан Світ у колонці для The Hill.

На думку американських аналітиків, ситуація для окупаційних військ на півострові стрімко погіршується завдяки методичній багатодоменній кампанії, яку Сили оборони України розбудовували з перших місяців повномасштабного вторгнення.

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