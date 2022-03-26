Основний виробник БПЛА у РФ потрапив під санкції.

Росія була змушена використовувати більше безпілотників, оскільки надійна українська ППО майже повністю обмежила її пілотовані польоти.

Про це йдеться у зведення британської розвідки, опублікованому Міноборони Великобританії.

"Надійна українська ППО майже повністю обмежила пілотовані польоти за межі їхньої лінії фронту, тому РФ, швидше за все, була змушена замість цього використовувати більше БПЛА. Ймовірно, це призводить до збільшення попиту на ці активи і їх виснаження", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що Великобританія розширила санкції проти РФ. Обмежувальні заходи застосовані до російської оборонної компанії "Кронштадт", основного виробника російського безпілотника "Оріон" та інших безпілотних літальних апаратів.

"Санкції завдадуть шкоди оборонно-промисловому комплексу РФ і обмежать їх здатність заповнити втрати БПЛА", - зазначили у відомстві.

Крім "Кронштадт" під санкції потрапили ще 64 юридичних і фізичних особи, пов'язаних з повномасштабним вторгненням РФ в Україну.

Днем раніше британська розвідка повідомляла, що українські військові націлилися на матеріально-технічні активи на територіях, які контролює Росія.

За місяць повномасштабної війни українські військові знищили 53 безпілотники і 115 літаків і вертольотів ворога. Зокрема, 25 березня над Донбасом українські військові збили три літаки і три безпілотники окупантів.

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