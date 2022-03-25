Також українські захисники знищили 8 танків, 17 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки противника, а загальні втрати загарбників склали до 170 осіб.

Над Донбасом українські військові збили три літака та три безпілотника окупантів.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці операції Об'єднаних сил.

"Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил, протягом поточної доби було успішно відбито 9 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, українські захисники знищили 8 танків, 17 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки противника.

Загальні втрати загарбників склали до 170 осіб.

"Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили три ворожих літака та три безпілотних літальних апарати противника типу "Орлан-10", - повідомили у штабі ООС.

Нагадаємо, раніше Зеленський закликав жителів Донбасу боротися за свої права та свободу проти РФ.

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