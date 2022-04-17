За словами військового експерта Юрія Федорова, Дворніков не зможе бомбити українські міста так, як робив це в Сирії.

Російський генерал Олександр Дворніков, якого Кремль призначив командувачем повномасштабним вторгненням в Україну, раніше прославився жорстокими атаками на мирних жителів під час війни в Сирії.

Про це розповів військовий експерт Юрій Федоров в інтерв'ю Обозревателю. Федоров розповів, якими методами Дворніков може діяти під час війни Росії в Україні і пояснив, чим ситуація в нашій країні відрізняється від тієї, яка була в Сирії.

"Про нього говорять як про генерала жуковської формації, тобто він може завалювати і буде завалювати трупами своїх солдатів позиції противника в умовах наступу. Коли він командував в Сирії російським угрупованням, він використовував його для бомбардувань. Поки він командував, російські літаки дійсно бомбили населені пункти, які перебували під контролем повстанців, зокрема місто Алеппо. За рахунок цього він отримав прізвисько "кат Алеппо" або "м'ясник Алеппо", – розповів військовий експерт.

Ситуація в Україні відрізняється від сирійської, зазначив Федоров, оскільки у сирійських повстанців не було тоді і немає зараз ніяких засобів протиповітряної оборони. Російська авіація бомбила їх цілком безкарно.

"Зараз я не впевнений, що авіація зможе так само безкарно бомбити Україну. Я навіть впевнений, що не зможе", – зазначив Федоров.

Українські військові з початку широкомасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави збили вже понад 150 російських літаків. Для РФ це втрата не тільки і не стільки повітряних суден, як підготовлених пілотів.

"Не просто випускників, а льотчиків, які мають досвід участі в бойових діях, мають тривалий досвід підготовки, здатні ухилятися від засобів ППО, боротися з літаками противника тощо. Це льотчики дуже високої кваліфікації", - зазначив експерт.

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