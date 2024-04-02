Найбільше окупанти лізли на Новопавлівському, Авдіївському та Лиманському напрямках.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по зенітно-ракетному комплексу та 13 районах зосередження особового складу російських окупантів. На фронті зафіксовано 62 бойових зіткнення.

В Генеральному штабі Збройних сил України зазначається, що підрозділами ракетних військ завдано ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, восьми артилерійських системах, одному протитанковому засобу та одній реактивній системі залпового вогню.

За даними військових, на Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка та Урожайне Донецької області, де ворог 18 разів намагався прорвати оборону наших військ.

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На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 10 атак в районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 8 атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив здійснив дві атаки в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Червоне, Гуляйпільське, Новоданилівка та Малі Щербаки Запорізької області.

Також в Генштабі повідомили, що на Куп’янському напрямку окупанти атакували за підтримки авіації в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

Також ворог здійснив атаку на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. На Бахмутському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

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Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначив, що Сили оборони України у березні побили рекорд зі знищення російського автотранспорту. Він каже, що йдеться про гіперрекорд за кількістю знищеного ворожого автотранспорту протягом березня - 1 546 одиниць.

При цьому експерт розповів, чим цей показник пояснюється тим, що не броньований автомобільний транспорт цивільного типу все частіше і масово застосовують не за призначенням - у тилу, а під час штурмових дій на лінії бойового зіткнення. Брак танків, ББМ, бронеавтомобілів для регулярних, системних штурмів позицій Сил оборони України компенсується транспортом взагалі без броні.

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