Олег Синєгубов зазначив, що окупанти намагаються атакувати, але зазнають втрат.

Російські окупанти можуть піти в наступ в Харківській області. Загарбники посилюють присутність на лінії фронту.

"Дійсно, ми чуємо інформацію про спроби повторного наступу на місто Харків, на населені пункти Харківської області. Ми до цього готові, наші ЗСУ сильні і готові реагувати на будь-які спроби ворога подібного характеру", - заявив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі національного телемарафону.

При цьому він вказав, що росіяни намагаються атакувати на лінії фронту, яка проходить по Куп'янському напрямку, і несуть втрати.

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"Це Куп'янський, Дворічанський напрямок, а також і в напрямку Кремінної. Ми це бачимо, ворога намагається не дати ЗСУ просунутися вперед. Там йдуть певні маневри, і ми не виключаємо дійсно спроби контрнаступу з боку ворога. Однак наші бійці повністю до цього підготовлені", - підкреслив Синегубов.

Новий наступ Росії - що відомо

Аналітики Американського Інституту війни вважають, що у Росії немає достатньої бойової потужності для успішного нового великого наступу на Україну.

При цьому в Головному управлінні розвідки Міноборони вважають, що росіяни підуть у наступ на трьох напрямках - у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

У свою чергу секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що новий масштабний наступ російських військ може початися в Харківській або Запорізькій областях.

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