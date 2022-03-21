Велика кількість літаків з боку РФ через Сумську область пролетіла вглиб України.

Вчора велика кількість літаків з боку РФ через Сумську область пролетіла вглиб України. Тенденції не дуже позитивні з огляду на те, що росіяни починають таку активізацію своєї діяльності.

Про це сказав голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у відеозверненні.

Він зазначив, що вчора в області декілька разів оголошувалася повітряна тривога. За його словами, літаки дуже часто літають вздовж кордону, залітають на територію Сумської області, повертаються до Росії.

"Можливо це якась розвідувальна діяльність або вони хочуть провести обстріли чи бомбардування", - додав Живицький.

Він зазначив: "Велика кількість літаків з боку РФ через Сумську область пролетіла сьогодні (20 березня - УНІАН) вглиб України".

При цьому зазначив, що "тенденції не дуже позитивні з огляду на те, що росіяни починають таку активізацію своєї діяльності".

Але Живицький наголосив, що окупанти різко зайшли на територію України, на територію Сумщини, але їхні плани про бліцкриг провалилися. "Орки знайте, що далі ви не пройдете"- зазначив голова Сумської ОВА.

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