У штабі Сухопутних військ ЗСУ поділилися подробицями про дії і плани окупантів.

В Сухопутних військах ЗСУ спростували чутки про те, що у росіян поступово закінчуються ракети. За словами начальника штабу Олександра Грузевича, інтенсивність обстрілів не знизилася, проте окупанти змінюють тактику.

Інформацією командир поділився в коментарях порталу "Мілітарний". За словами Грузевича, ворог так само активно проводить бомбардування. Однак тепер росіяни намагаються відстежувати українські засоби ППО, авіацію і артилерію. Саме через них окупаційна армія несе суттєві втрати.

Грузевич також спрогнозував, що ворог стягуватиме сили для штурму Києва. Для цього спробують сформувати окремі підрозділи, зокрема, в Дагестані.

Нагадаємо, тиждень тому в Міністерстві оборони України заявили, що ймовірність штурму столиці зберігається. Однак речник Міноборони Олександр Мотузяник запевнив про готовність ЗСУ захищати Київ. Раніше аналогічну заяву зробив головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: