Оборона міста — це стратегічне завдання, яке буде виконано.

У перші дні війни Російська Федерація думала, що зможе швидко захопити Київ. Путін зі своїми посіпаками навіть планували висадити десант на Печерську, про що нещодавно розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович. Однак столиця вистояла, і тепер окупанти не зможуть її захопити. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. У недавньому повідомленні він розповів, наскільки серйозно організований захист міста.

"Оборона Києва — наше стратегічне завдання. Основне навантаження несуть підрозділи Сухопутних військ Збройних Сил України. Разом з ними захищають столицю підрозділи Сил територіальної оборони, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій ЗС України та інших військових формувань держави. До захисту столиці масово долучаються самі містяни. Київ вистоїть!", — сказано на офіційній сторінці головнокомандувача на Facebook.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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