Аналітики відзначили, що за традицією окупанти продовжують завищувати свої досягнення на війні в Україні.

ЗСУ та російські окупанти продовжили позиційні бої на рубежі Куп'янськ- Сватове-Кремінна, проте підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту з вивчення війни (ISW). Зокрема, позиційні бої точилися в районі Синьківки, озера Лиман, Іванівки та Петропавлівки та на захід від Кремінної в районі Ямполівки та Терного.

При цьому пропагандисти стверджували, що окупанти захопили кілька позицій біля Синьківки і нещодавно домоглися значних успіхів на північний захід і захід від Кремінної в районі Серебрянського лісництва, Торського, Терного і Ямполівки, але ISW не побачив візуального підтвердження цих тверджень.

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Аналітики додали, що в окупантів на Куп'янському напрямку діють підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії РФ (Західний військовий округ).

Крім того, в ISW відзначили, що в районах Бахмута і Авдіївки тривають позиційні бої і підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було. Однак окупанти просунулися в районі Мар'їнки. Геолоковані кадри показують, що росіяни незначно просунулися в західній Мар'їнці і на південній околиці Новомихайлівки.

При цьому, позиційні бої тривали в районах Георгіївки Новомихайлівки і перемоги. За деякими даними, ЗСУ та окупанти сильно замінували територію навколо Новомихайлівки, що ускладнює просування обох сторін. За даними Інституту, під Новомихайлівкою продовжують діяти підрозділи російського 33-го мотострілецького полку (20-та мотострілецька дивізія, 8-ма загальновійськова армія, Південний військовий округ).

Війна в Україні: новини

7 січня на фронті між ЗСУ та окупаційними військами сталося 35 бойових зіткнень. Зокрема, на Авдіївському напрямку ЗСУ не дають ворогу оточити Авдіївку. Вони відбили шість атак загарбників поблизу Новобахмутівки, Авдіївки та ще 15 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

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