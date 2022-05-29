Мотиви керівника СБУ області з'ясовуватимуть правоохоронці.

Президент України Володимир Зеленський звільнив очільника СБУ Харківщини Романа Дудіна за те, що "не працював на захист міста, а думав тільки про себе особисто".

Про це він заявив у відеозверненні, яке транслювалося в ефірі інформаційного телемарафону.

За словами президента, місцева влада та правоохоронці ефективно співпрацюють заради перемоги.

"Чого не скажеш про місцеве керівництво по лінії Служби безпеки України. Я приїхав, розібрався, звільнив очільника СБУ області. За те, що не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто", - зазначив Зеленський.

Він додав, що мотиви керівника СБУ області з'ясовуватимуть правоохоронці.

"Третина Харківщини досі під окупацією. Обовʼязково звільнимо всю територію. І на цей результат повинен працювати кожен на посадах як на місцевому рівні, так і на державному", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, Росія вдарила по Харкову одразу після приїзду Зеленського.

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