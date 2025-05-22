Болтон стурбований, що таке перемир'я може призвести до негативних наслідків.

Потенційне припинення вогню, яке переросте в затяжні переговори, може призвести до того, що Україна "отримає розділену країну". Таку думку висловив колишній радник президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон.

"Мене справді непокоїть те, що Україна взагалі погодилася на припинення вогню, тому що щойно це станеться, якщо потім будуть тривалі переговори, лінія припинення вогню стане фактичним кордоном, і ви отримаєте розділену країну, що, вочевидь, не в інтересах України", – пояснив він в інтерв'ю LIGA.net.

Колишній радник Трампа вважає, що становище України є складним. На його думку, ніхто не хоче, щоб війна тривала.

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"Але якщо це ціна збереження можливості повернути всі українські території, то це, можливо, найкращий вихід", – каже Болтон.

Він також поділився своїми думками про потенційне членство України в НАТО. Усе залежить від одностайного рішення країн-членів Альянсу. І найчастіше туди ніколи не приймають країни, на території яких є чужі війська. Причина в тому, що такий крок "негайно ввів би НАТО в стан війни".

"Принаймні, таким було обґрунтування. Можливо, НАТО зробить виняток у випадку України", – сказав він, нагадавши, що проти такого сценарію висловлювався Трамп. Можливо, проти виступатиме й Угорщина.

Війна в Україні: це варто знати

Президент США Дональд Трамп не раз обіцяв завершити російсько-українську війну за 24 години. Тепер же він заговорив про вихід Штатів із переговорного процесу. The Washington Post пише, що Трамп не має уявлення, як завершити війну швидко. Зараз адміністрація Трампа звинувачує в усьому попередників, кажучи, що війна дісталася їм "у спадок від Байдена".

Тим часом російський правитель Володимир Путін заявив, що РФ почала створювати буферну зону на кордоні з Україною. При цьому диктатор звинуватив Україну в тому, що Сили оборони нібито "обирають для обстрілів у прикордонні цілі, які не мають військового значення".

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