Німеччина може стати гарантом безпечного виведення мирних жителів і солдатів з міста.

Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волина звернувся до Федерального президента і федерального канцлера Німеччини — Франка-Вальтера Штайнмаєра і Олафа Шольца відповідно. Він попросив владу ФРН допомогти з організацією та проведенням евакуації з Маріуполя.

Заяву Волини опублікувало німецьке видання Bild.

"Одного разу світ зупинив зло. Ви пам'ятаєте це краще, ніж будь-хто інший. Тепер зло повернулося. І у вас є можливість зайняти правильну сторону історії і зупинити фашизм в зародковому стані, перш ніж він спалить все навколо себе", — написав командир 36 ОБрМП.

Волина повідомив, що записує звернення з міста в облозі, де немає води, їжі, ліків, опалення та електрики.

"Понад 100 тисяч людей голодують. У підвалах мої поранені солдати гниють від ран. Артилерія, літаки і навіть ВМС не перестають нас обстрілювати. Маріуполь ще можна врятувати! Світ повинен нарешті сказати "ніколи більше" і допомогти нам", — заявив Волина.

Командир закликав Німеччину виступити гарантом безпечної евакуації з Маріуполя. Він зазначив, що влада ФРН здатна врятувати понад сто тисяч мирних жителів і тисячі українських воїнів від зла, яке "може знищити планету".

Нагадаємо, вчора, 20 квітня, гуманітарний коридор у місті не спрацював. Сьогодні рашисти почали активно обстрілювати "Азовсталь", де ховається безліч цивільних. Президент України Володимир Зеленський допускає деблокаду міста військовим шляхом, але поки для цього недостатньо техніки.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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