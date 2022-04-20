На другий шлях деблокади - дипломатичний - Росія не погоджується.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі недостатньо техніки для розблокування Маріуполя силовим шляхом.

Про це він повідомив на брифінгу за результатами зустрічі з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

"Ситуація у Маріуполі погіршується. На жаль, поки що ми не можемо досягти там позитивного результату. На руках наших військових і бійців сотні поранених людей. Захищаючи своєю спиною цивільних людей, вони втрачають своє життя", - зазначив президент.

Він наголосив, що не для красномовності сказав "захищаючи своєю спиною", тому що саме за спинами військових у Маріуполі перебувають близько тисячі живих цивільних - як жінок, так і дітей.

"І тут хочеться сказати, що все буде просто і завтра ми допоможемо нашим військовим і мирним мешканцям у Маріуполі. Але я не можу цього сказати", - додав Зеленський.

За його словами, Україна постійно пропонує РФ відкривати гуманітарні коридори, однак декілька тисяч людей "повірили окупантам" та поїхали з Маріуполя у бік тимчасово окупованих територій та в бік РФ.

"Я повинен констатувати трагедію, що ми не знаємо долю цих тисяч мирних людей", - уточнив глава держави.

Він додав, що не знає, коли Україна зможе розблокувати Маріуполь.

"І говорю вам абсолютно відкрито, що всі хлопці в Маріуполі хочуть нашої перемоги, розблокування, ніхто з них не збирається здаватися ворогу... Щоб розблокувати Маріуполь, є два шляхи. Перший - серйозна та важка озброєна допомога, на яку ми розраховуємо і вони розраховують, і спільними діями ми можемо розблокувати Маріуполь. Поки що у нас цієї техніки недостатньо, саме для роботи у цьому напрямку. Другий шлях - дипломатичний - поки що на це не погоджується РФ", - сказав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, українська влада готова провести зустріч з російською делегацією на переговорах у Маріуполі для порятунку військових та цивільних, які перебувають у зруйнованому місті.