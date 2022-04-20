За його словами, ситуація важка, на заводі "Азовсталь" вже понад 500 поранених і сотні мирних жителів.

Командир 36-ї бригади морської піхоти Сергій Волина закликав врятувати сили ЗСУ на території "Азовсталі" в Маріуполі.

Про це він заявив у своєму відеозверненні. За його словами, ситуація важка, на заводі вже понад 500 поранених і сотні мирних жителів. Він просить організувати для них евакуацію в треті країни.

"Це наше звернення до світу, це може бути наше останнє звернення. У нас, можливо, залишилися лічені дні або години. Угруповання противника в десятки разів перевищує нас - у них є домінування в повітрі, в артилерії, в угрупованнях, які діють на суші, технікою і танками", - розповів про ситуацію Волина.

Він закликав світових лідерів допомогти. "Ми звертаємося з проханням застосувати до нас процедуру екстрадиції і вивезти нас на територію третьої держави. Маріупольський гарнізон військових, з нами понад 500 поранених бійців і сотні цивільних, серед яких жінки і діти. Ми просимо нам надати безпеку на території третьої країни " - сказав Волина.

Як повідомляв УНІАН, раніше командир Миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волина назвав два варіанти деблокади Маріуполя.

Перший - це різка військова операція, яка відбуватиметься прямо зараз з усіма необхідними засобами. Другий - політичне рішення.

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