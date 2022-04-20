Завтра вранці влада відновить зусилля на цьому напрямку.

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що гуманітарний коридор з Маріуполя сьогодні не спрацював.

Про це вона повідомила в Telegram.

"На жаль, гуманітарний коридор з Маріуполя сьогодні не спрацював так, як планувалося. Через відсутність контролю над власними військовими на місцях, окупанти не змогли забезпечити належне припинення вогню. Також через притаманну неорганізованість і нехлюйство окупанти не змогли забезпечити своєчасне підвезення людей до точки, де чекали десятки наших автобусів і швидких", - розповіла міністр.

Вона підкреслила, що завтра вранці влада відновить зусилля на цьому напрямку.

"Звертаюся до наших людей в Маріуполі: ми будемо боротися за кожного з вас", - підкреслила Верещук.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

З перших днів вторгнення Маріуполь став найгарячішою точкою України. Обстріли не припиняються. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У місті гуманітарна катастрофа.

13 квітня 2022 року президент США Джо Байден вперше назвав дії Росії в Україні геноцидом.

14 квітня 2022 року прем'єр Канади Джастін Трюдо заявив, що вважає правильним називати дії Росії в Україні геноцидом.

14 квітня 2022 року з'явилася інформація про те, що президент Колумбії Іван Дуке назвав війну РФ проти України геноцидом.

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