В Керчі на аеродромі зафіксували пожежу, яку видно з супутників (фото)

На цьому аеродромі зокрема розташована російська ППО.

На аеродромі малої цивільної авіації поблизу Керчі в тимчасово окупованому Криму зафіксовано пожежу. Про це повідомляє моніторингова група "Кримський вітер" з посиланням на супутникові знімки.

Повідомляється, що в ніч на 26 червня місцеві жителі повідомляли про проліт дронів на Керчю з подальшими вибухами. Аналітики зазначають, що на території цього аеродрому російські загарбники розмістили ЗРПК "Панцир-С1" та радіолокаційні станції.

Зазначимо, що Міноборони Росії повідомляло про нібито збиття 660 українських безпілотників протягом цієї ночі. Частину з них, як повідомляє відомство, було нібито збито над Кримом та акваторіями Чорного й Азовського морів.

Відео дня

Крім того, фіксується пожежа на суднобудівному заводі "Затока" в Керчі. Два осередки пожежі відзначаються в акваторії заводу.

На заводі будують два універсальні десантні кораблі (УДК) "Іван Рогов" та "Мітрофан Москаленко" проекту 23900.

Удари по РФ: важливі новини

Нагадаємо, раніше стало відомо, що цієї ночі під атакою також був Новомосковськ у Тульській області. Повідомляється про ураження заводу "Азот". Пожежа також фіксується на Новомосковській ГРЕС. На тлі цього місцеві жителі відчули запах аміаку в повітрі, а в місті почалися проблеми з електропостачанням.

Раніше журналісти Reuters повідомляли, що через українську атаку зупинився другий найбільший виробник бензину в Росії – НПЗ компанії "Лукойл" у Нижегородській області. Підприємство здатне переробляти близько 15 мільйонів тонн сирої нафти на рік.

Вас також можуть зацікавити новини: