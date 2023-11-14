Державне бюро розслідувань відкрило провадження через недбале ставлення військової службової особи до служби.

Метою ракетного удару росіян по бійцям 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади (ОГШБр) у Запорізькій області міг бути комбриг, який на місце нагородження бійців запізнився.

Про це радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян повідомила в ефірі інформаційного марафону "Єдині новини". "На сьогодні у слідства є припущення, що імовірною мішенню, у тому числі, мав стати і комбриг, який не встиг на шикування за випадковим збігом обставин", - сказала Сап'ян.

Вона сказала, що ДБР проводить розслідування за 425 статтею Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби).

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"Слідчі працюють практично у цілодобовому режимі для того, щоби з'ясувати усі обставини і усі факти, що перебували цим подіям, і чому так трапилася", - сказала Сап'ян.

Вона наголосила, що усі винні у цій трагедії понесуть покарання.

Трагічна загибель бійців 128-ї ОГШБр

Міністр оборони Рустем Умєров розповів про результати перевірки загибелі бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади у Запорізькій області після ракетного удару російських окупантів.

Зокрема, встановлено, що було проігноровано всі правила маскування і поруч припаркували більше десяти автомобілів, коли у небі був зафіксований російський безпілотник-розвідник. Сигнал "ракетна небезпека" був поширений після ракетного пуску окупантів, але жодних централізованих безпекових заходів вжито не було.

3 листопада на Запорізькому напрямку російські окупанти вдарили по особовому складу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Внаслідок атаки загинули військовослужбовці, а також поранені цивільні громадяни. Відомо, що загинуло 19 бійців.

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