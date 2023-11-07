Ще півроку тому таких ударів були одиниці.

Росіяни стали частіше бити по Україні керованими авіабомбами. Про це під час брифінгу в медіацентрі Україна розповів речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає ZN.

За його даними, кількість керованих авіабомб, що запускаються Росією по прифронтових територіях і позиціях українських військ, значно зростає. У день їх кількість може бути більше півсотні, в той час як ще ще півроку тому були поодинокі випадки застосування КАБ з російських літаків Су-34 і Су-3. В основному, за даними Ігната, подібні атаки прямували на Бериславський район Херсонської області. Зараз же військові повідомляють про використання цих бомб по всій лінії фронту.

Ігнат підкреслив, що боротьбу із застосуванням керованих авіабомб можна успішно вести, стримуючи дії тактичної авіації, винищувачів, допоміжних літаків і вертольотів.

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"Для цього необхідні засоби ППО дальнього радіусу дії, а також західні літаки, які в майбутньому отримає Україна", - пояснив він.

5 листопада російська армія застосувала рекордну кількість авіабомб по населених пунктах Херсонської області. За добу противник завдав 12 авіаційних ударів із застосуванням 85 керованих авіабомб по населених пунктах області.

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