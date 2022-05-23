Водночас США та низка інших країн рішуче підтримує ідею значного ослаблення Росії.

Війна в Україні може завершитися повним крахом Російської Федерації. Однак на Україну тиснутимуть й не дадуть остаточно ослабити агресора.

Таку думку висловив екс-заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко в інтерв'ю OBOZREVATEL.

Романенко прокоментував публікацію Wall Street Journal про п’ять сценаріїв закінчення війни в Україні та їх імовірність. Першим з них журналісти назвали крах Росії.

"У принципі, я вважаю це можливим, хоча чим більшим буде військовий успіх України, тим більшим буде тиск західних країн на Україну, таких як Франція, Німеччина, Італія, оскільки, на їхню думку, Росію необхідно зберегти, її обличчя, структуру. Якщо в українців виходитиме, європейці підштовхуватимуть Україну до того, щоб вона зупинилася на рубежах 23 лютого. Вони не зацікавлені у повному звільненні наших територій, Криму та Донбасу", - зауважив Романенко.

Однак генерал підкреслив, що вкрай важливою є позиція США. Він нагадав, що на засіданні 46 міністрів оборони, яке пройшло на базі Rammstein, було вирішено, що підтримуватимуть до рівня ослаблення Росії, тобто до стану, коли вона не зможе здійснювати агресію.

"Європейцям потрібне ослаблення Росії, але не настільки, бо частина еліт цих країн куплена Путіним на газові долари. І тепер він використовує їх, щоб урятуватися в цій ситуації. Але США хочуть зменшити потенціал Росії ще більше", - зауважив Романенко.

Водночас генерал вважає малоймовірним крах України. На його думку, зараз ЗСУ виглядають потужнішими тактично, а із західною зброєю матимуть потужніший військовий потенціал.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерт заявив, що Росії загрожує крах, як тільки критично зменшиться потік доходів від експорту ресурсів, зменшиться здатність купувати місцеві еліти або пригнічувати їх силою, це підніме на поверхню регіональні протиріччя.

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