Єдине місце, де противник намагається просуватися в тактичному плані, – це зона ООС.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович зазначає, що на найбільших операційних напрямках противник виснажив свої атакуючі угруповання і стає в оборону.

Про це йдеться у його відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі Офісу президента України.

"На більших операційних напрямках противник виснажив свої атакуючі угруповання і стає в оборону. Це стосується Київського напрямку, Чернігівського, Сумського, Харківського, Південного напрямку, де окремі сили противника намагаються просуватися, але гинуть під нашими ударами", – зазначив Арестович.

Він додав, що єдине місце, де противник намагається просуватися в тактичному плані, – це зона проведення Операції об'єднаних сил – Сєвєродонецьк, райони Волновахи та Маріуполя.

"За даними нашого командування, понад 90 батальйонних тактичних груп противник застосував на території України, починаючи з 24 лютого... Понад 30 знищено або виведено з ладу, втратили боєздатність. Тобто ми перемололи третину війська противника", - наголосив Арестович.

Зараз, за його словами, Росія намагається "зішкрібати" резерви "миротворців", зокрема, на Кавказі, в Криму та на території "ДНР/ЛНР".

"Він (ворог - УНІАН) намагається створити угруповання ще у 10-15, до 20 тисяч осіб, і за кілька тижнів кинути їх знову на фронт, намагаючись переломити ситуацію. Але ми з вами розуміємо: якщо ми перемололи тут елітні підрозділи, то ця змазка для штика взагалі небоєздатна", - сказав радник керівника ОП.

Він також нагадав, що за даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, "у російському воєнно-політичному керівництві залишилося лише дві людини, які виступають за продовження воєнної агресії: це сам Путін і Шойгу".

"Ми розуміємо, що російське керівництво і суспільство усвідомлює наслідки поразки на полі бою від української армії і сил спротиву, і економічної катастрофи, яку їм забезпечив колективний Захід і світ", - зазначив Арестович.

Крім того, він додав, що "стратегічний перелам, про який казав вчора президент, наступив".

"Ми можемо не боятися, ми можемо бути сповнені надії. Але треба розуміти, що стратегічний перелам не означає ще кінця війни", - наголосив радник керівника ОП.

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