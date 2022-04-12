Штормова погода у Чорному морі заважає висадці ворожого десант на Одещині.

Затяжний дощ гальмує наступ російських загарбників на Луганщині. А штормова погода у Чорному морі заважає висадці ворожого десант на Одещині.

Так, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що позавчора і вчора загарбники почали стягувати важку техніку ближче до лінії фронту. Плани загарбників псує дощ.

"Сьогодні-завтра мав би початись наступ. Але сьогодні у нас почався дощ і не маленький, і, за прогнозом, цей дощ триватиме декілька днів. І це на 100% піде нам на руку, тому що Луганщина – це все ж таки більш сільська місцевість, і є декілька доріг, по яких можна пересуватись технікою. І це треба вишикуватись в колону, а це легка мішень, легка ціль для наших захисників", - зауважив Гайдай.

А Оперативне командування "Південь" сповіщає, що погіршення погодних умов на узбережжі унеможливило десантування російських військ на Одещині.

"У Чорному морі зберігається штормова погода із прогнозованим погіршенням, отже, якщо для висадки десанту умови несприятливі, то загроза ракетних атак як з моря, так і з тимчасово окупованого Криму залишається", – йдеться в повідомленні.

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