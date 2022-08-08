Українські воїни стійко тримають оборону, завдають ворогу втрат та готові до будь-яких змін у оперативній обстановці.

На сході українські військові відбили наступ та штурм російських окупантів на кількох напрямках.

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 6:00.

"На Краматорському напрямку... з метою покращення тактичного положення противник вів наступальний бій в районі Верхньокам’янського. Вже традиційно зазнав втрат та відійшов", - йдеться у повідомленні.

Крім того, противник безуспішно намагався вести штурмові дії неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини, однак відійшов.

На Авдіївському напрямку ворог вів наступальні дії у напрямках Пісків, Невельського та Авдіївки, але успіху не мав та відійшов.

"Також окупанти вели наступальні дії у напрямках Мар’їнки та Шевченко. Українські воїни зустріли окупантів точним вогнем та відкинули назад", - розповіли у Генштабі і додали, що українські воїни стійко тримають оборону, завдають ворогу втрат та готові до будь-яких змін у оперативній обстановці.

Нагадаємо, Збройні сили України готуються йти в контрнаступ на півдні, у зв'язку з чим жителів Херсонської та Запорізької областей закликають негайно евакуюватися, зазначила міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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