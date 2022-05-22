45 окрема артилерійська бригада Збройних Сил України випробувала український БПЛА SPECTATOR.
Відео опублікували на сторінці бригади в Facebook.
"Результативний бойовий тест-драйв українського БПЛА SPECTATOR в 45-й ОАБР! В підрозділі на передовій завжди є робота для безпілотників. Космічна розвідка як раз надала дані – є достойна ціль, ворожий об’єкт. Злітали безпілотником ввечері на дорозвідку, підтвердили – працюємо! Притримали "смачне" на ранній ранок наступного дня", - йдеться в повідомленні.
"Відпрацювали" по окупантах українською гарматою "Піон" наступного ранку.
"У орків мінус паливозаправник, та декілька одиниць легкої бронетехніки. У нас – чудовий настрій від результативної співпраці!", - поділилися бійці.
Вони звернулися до виробників сучасного армійського спорядження та новітнього озброєння: "Ласкаво просимо, у нас справжній, реальний полігон для вашої продукції!"
Як писав УНІАН, британська розвідка зауважувала, що Росія, ймовірно, відчуває нестачу розвідувальних БПЛА для виконання завдань, що посилюється обмеженнями її внутрішніх виробничих потужностей в результаті санкцій.