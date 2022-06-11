Організація вивезла іноземців з країни, а з українцями розірвала контракти.

ОБСЄ провалила евакуацію з України, пов'язану з російським вторгненням 24 лютого на територію нашої країни.

Про це пише видання Politico.

Організація вивезла іноземців з країни, а з українцями розірвала контракти.

Штат ОБСЄ у всіх областях України і на територіях непідконтрольного Донбасу становив 966 міжнародних спостерігачів і місцевих співробітників. Розпорядження про евакуацію було віддано тільки ввечері 24 лютого.

Як стверджують журналісти, через хаос, що виник під час неорганізованої евакуації, в руках армії РФ опинилися 43 автомобілів Toyota і Nissan, і ряд секретних даних.

У розслідуванні стверджується, що 478 українських співробітників не були частиною плану евакуації ОБСЄ. Їм нібито запропонували виїжджати власним транспортом, але без гарантій допомоги на перетин кордону. Крім цього ОБСЄ розірвала контракти зі своїми українськими працівниками.

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України зірвала спецоперацію російської ФСБ, спрямовану на дискредитацію ОБСЄ.

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