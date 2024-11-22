Рьопке зазначив, що для ЗСУ ситуація в цьому місті "абсолютно критична".

Російські окупанти на даний час захопили 25% міста Курахове Донецької області. Про це повідомив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

За його даними, росіяни просунулися на сході Курахового і зараз контролюють чверть його території. Репке назвав ситуацію для ЗСУ там "абсолютно критичною".

Крім того, окупанти продовжують наступати північним берегом Курахівського водосховища, де увійшли в село Берестки, а також зайняли дамби, якими раніше проїжджали автомобільна та залізничні переправи.

Відео дня

Аналітик зазначив, що мости на цих дамбах зруйновані, що зупинило просування окупантів із півночі. Але вони можуть обстрілювати звідти українські сили з відстані всього один кілометр.

Ситуація в районі Курахового

Полковник запасу ЗСУ Олег Жданов раніше розповів, що біля Курахового найкритичніша ділянка фронту. За його словами, там росіяни розсікають угруповання ЗСУ навпіл і загроза створюється на два напрямки.

Крім того, полковник ЗСУ Владислав Селезньов зазначав, що ситуація в Кураховому може тільки ускладнитися. Він підкреслив, що динаміка на полі бою на цій ділянці фронту "надзвичайно масштабна".

20 листопада військовий експерт Іван Ступак зазначав, що росіяни можуть повністю оточити Курахове і термін перебування ЗСУ там вимірюється тижнями.

Вас також можуть зацікавити новини: