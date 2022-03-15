Перехоплено розмову окупанта / скріншот
Українські спецслужби перехопили чергову розмову окупанта, який розповідав своєму другові про війну в Україні.
За його словами, було багато російських солдатів, які хотіли втекти від війни, але їх розстріляли свої ж.
"Хочу назад (додому в РФ, - УНІАН), всі хочуть. Булдачієв втік і через це його вбили. Равшан теж звалив, через це і його вбили. Коли колона йшла, КАМАЗи, топляки (машини з паливом) поїхали. З ними звалили і ті, хто хотів додому. І їх розстріляли", - сказав окупант.
Нагадаємо, раніше один з окупантів зізнався, що хоче втекти від війни в Україні. У телефонній розмові він сказав, що йому дуже страшно перебувати тут.