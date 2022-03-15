Окупант у телефонній розмові сказав, що йому дуже страшно.

Українські спецслужби перехопили розмову російського загарбника, який розповідав про страх на війні в Україні і про те, що він хоче втекти.

"Тут постійно щось вибухає. У них (в українських військових, - УНІАН) мінометники, вони кладуть точно. Два рази пристрілюються, а на третій - вже точно. Знаєш, як мені стрьомно? Ми всі трясемося від кожного шереху. Я б зараз звалив звідси на першому ж автобусі", - сказав окупант.

Також він додав, що деяким військовим РФ таки вдалося втекти. А разом з ними втечу влаштувало і начальство.

Нагадаємо, раніше один з окупантів розповів про необхідність вбивати мирних жителів України.

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