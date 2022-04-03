Окупанти на сході кинули вцілілу техніку та зброю під час втечі від українських захисників.

Російські окупанти на сході кинули вцілілу техніку і зброю при втечі від українських захисників.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід" у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, на одному з напрямків "Російські фашистські війська зазнали важких втрат".

"Рятуючи власні шкури від гніву українських захисників, ворог кинув на поле бою не тільки трупи своїх солдатів, а й уцілілу техніку, зброю і боєприпаси", - йдеться в повідомленні.

"Також спадає на думку відоме гасло росіян - "своїх не кидаємо": кидають, ще як кидають. Рашистські полонені тому прямий доказ", - наголошується в повідомленні.

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