Десятки прильотів від мінометів і "Градів" фіксувалися в різних громадах області.

Російські загарбники обстріляли Сумську область із мінометів і реактивних систем залпового вогню "Град".

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram.

За його словами, в Есманській громаді після о пів на шосту вечора було 12 мінометних прильотів з боку окупантів.

Також у Краснопільській громаді з шостої вечора почалися обстріли окупантами різних територій громади. Зокрема, всього було 17 приходів з міномету і 12 з "Граду".

Крім того, у Середино-Будській громаді опівдні був один прильот з міномету по території одного з сіл громади.

"А о сімнадцятій вечора почався мінометний вогонь, 14 прильотів. Внаслідок цього обстрілу пошкоджені вікна в будинках, паркани, лінія електропередач та трансформатор. А також розбиті будівлі однієї з баз відпочинку. Поранена 65-ти річна жінка - сторож бази", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні військовослужбовці Збройних сил України успішно відбили кілька штурмів російських загарбників у різних напрямках.

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