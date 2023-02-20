Люди загинули на місці від отриманих травм.

У понеділок, 20 лютого 2023 року, російські окупанти завдали вдару по селищу Антонівка на Херсонщині. Внаслідок ворожої атаки загинуло двоє людей.

"Російські загарбники завдали удару по смт Антонівка... Коли поряд розірвався один із ворожих снарядів, місцеві мешканці, чоловік та дружина, дістали мінно-вибухову травму. Постраждалі загинули на місці", – повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що чоловік був співробітником дитячої обласної клінічної лікарні.

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Ситуація на Херсонщині: останні новини

Російські окупанти обстріляли село Бургунка на Херсонщині з використанням фосфорних снарядів. В результаті атаки було вбито 3 місцевих жителів, а ще 8 отримали поранення. Серед поранених були 3 дітей, двоє з яких залишилися сиротами в результаті обстрілу.

Крім того, окупанти в окремих населених пунктах Херсонської області облаштовують місця для незаконного утримання громадян України, яких підозрюють у співпраці із Силами оборони та за проукраїнську позицію.

За добу, 18 лютого, російські окупанти 65 разів обстріляли Херсонську область, унаслідок одна людина загинула і троє поранені.

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