Російська армія вкрила вогнем одну з лікарень у Херсоні. Також обстріляний Берислав.

Російські окупанти завдали удару по середмістю Херсона, внаслідок чого двоє людей загинули ще кілька отримали поранення.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. "Російська армія масовано обстріляла центральну частину Херсона. Постраждали шестеро людей. Від отриманих поранень загинули 62-річна херсонка та 45-річний херсонець", - наголосив посадовець.

Окрім того, до хірургічного відділення шпиталізували двох чоловіків: у 62-річного жителя міста травмовані ноги, у 64-річного – поранення в районі живота. Також до лікарні доставили 50-річного чоловіка та 67-річну жінку. Їх стан медики оцінюють як задовільний.

Відео дня

Трохи раніше Прокудін повідомляв, що російська армія вкрила вогнем одну з лікарень у Херсоні. Внаслідок обстрілу знищено "швидку" та інші автомобілі. Посадовець оприлюднив фото автівок, що палають.

Окрім того, противник завдав удару по Бериславу. У місті постраждала 70-річна жінка, у неї діагностували вибухову травму та поранення ніг. Зараз потерпілій надають медичну допомогу.

Також у Бериславі постраждав 49-річний чоловік, у нього – струс головного мозку та вибухова травма.

Ситуація в Херсонській області

13 листопада у передмісті Херсона російська армія завдала удару по автомобілю, в якому після медогляду додому поверталася родина з немовлям. Автівка загорілася: 36-річна мати отримала травматичну ампутацію ніг, медики борються за її життя. Дідусь немовляти загинув – згорів у машині, у маленької дівчинки - мінно-вибухове поранення голови. Прокуратура відкрила кримінальне провадження.

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