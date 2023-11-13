Також стало відомо, що наробив агресор на правобережжі.

На Чорному морі не вщухає потужний шторм, але ЗСУ продовжують нищити ворога, який засів на лівому березі, навіть в умовах непогоди.

Про це повідомляє пресслужба Сил оборони півдня України.

За даними військових у Чорному морі не вщухає потужний шторм. Через це протягом минулого тижня двічі морські міни приносило до узбережжя Миколаївщини та Одещини. В обох випадках Силам оборони вдалось контрольовано знищити небезпечні знахідки. За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, пориви південно-західного вітру - 15-20 м/с.

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"Рівень мінної небезпеки залишається надзвичайно високим… Навіть в умовах штормових погодних умов, де ускладнено розвідку, ми отримали підтвердження про знищення 27 окупантів на лівому березі", - наголошують у Силах оборони.

Ймовірно саме через шторм на бойовому чергуванні у Чорному морі наразі перебуває тільки один корабель, а всі російські ракетоносії заведені у пункти базування. Ще один корабель ворога перебуває в Азовському морі.

Також йдеться, що протягом доби (з 7.00 до 7.00) противник завдав чотири авіаційні удари із застосуванням 41 керованої авіабомби по населених пунктах Херсонщини. Пошкоджено приватні будинки. Водночас з дронів невстановленого типу було двічі скинуто осколкові боєприпаси на Херсон та Антонівку та здійснено загарбниками понад 50 артилерійських обстрілів з використанням понад 300 снарядів.

"Тільки по Херсону гатили 3 рази, під обстрілами була й Антонівка. Внаслідок ворожих атак загинув цивільний, ще одну людину поранено, пошкоджено чотири приватні будинки", - розповіли у пресслужбі.

Також військові нагадали, що вже сьогодні, 13 листопада, ворог вдарив по автомобілю, в якому була родина – літній чоловік та матір з немовлям. За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури вже відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, близько 11:40 російські військові обстріляли дорогу при в’їзді у селище у Херсонському районі. У зоні ураження снаряда опинився легковий автомобіль, в якому перебували чоловік, жінка та двомісячне немовля.

"Травми несумісні із життям отримав 64-річний водій. 36-річна жінка отримала травматичну ампутацію ніг, медики борються за її життя. З мінно-вибуховою травмою до лікарні госпіталізовано дитину", - наголосили у прокуратурі.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада у передмісті Херсона російські терористи атакували з артилерії автомобіль, в якому після медогляду до дому поверталася родина з немовлям. Через влучання автівка загорілася: мати дитини перебуває у важкому стані, водій - ймовірно, дідусь дитини, загинув. У маленької дівчинки - мінно-вибухове поранення голови.

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