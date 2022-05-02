Скористатися награбованих майном загарбники не зможуть, оскільки обладнання фактично виведене з ладу.

Російські окупанти розграбували тимчасово захоплені міста України. Зокрема, з Мелітополя до Чечні вивезли сільгосптехніку. Однак скористатися нею загарбники не зможуть, оскільки власникам обладнання вдалося його дистанційно заблокувати.

Про це повідомляє CNN.

З Мелітополя окупанти вивезли 27 одиниць дорогої техніки. Техніка оснащена GPS, тому вдалося з'ясувати, що її доставили до Чечні.

"Коли окупанти пригнали вкрадені комбайни до Чечні, вони зрозуміли, що не можуть їх навіть увімкнути, тому що комбайни заблоковані дистанційно", – сказали співрозмовники видання в Мелітополі.

Вилучення цінної сільськогосподарської техніки з дилерського центру John Deere в Мелітополі говорить про все більш організовану операцію, в рамках якої навіть використовується російський військовий транспорт.

Також з окупованої частини України крадуть зерно та везуть до Криму. Наприклад, минулого тижня мер Мелітополя опублікував відео, на якому колона вантажівок виїжджає з Мелітополя нібито із зерном.

"У нас є явні докази того, що вони вивантажували зерно з мелітопольського міського елеватора. Вони пограбували елеватор разом із приватними господарствами", – зазначає місцева влада.

Як повідомляв УНІАН, на окупованій частині Херсонської області сталася перестрілка між представниками різних етнічних груп російських окупантів – чеченцями і бурятами. Окупанти не поділили награбоване.

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